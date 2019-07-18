بلال سرور يكشف تعاونه الجديد مع سميرة سعيد

كشف الملحن بلال سرور تعاونه الجديد مع الديفا سميرة سعيد بأغنية "عن الوقت"، خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن بلال سرور، له بصمة واضحة بألحانه في أعمال الديفا التي حققت نجاجًا كبيرًا، ونالت إعجاب الجمهور، مثل: "سوبرمان، محصلش حاجة، هوا هوا، يا لطيف يا لطيف".
كما تعاون مع الفنان تامر حسني بأغنية "عيش بشوقك"، التي حصدت أيضًا ردود فعل إيجابية وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحالكليب الخاص بها، كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهاني محروس، إخراج هادي الباجوري.
تعاون مع المطربة شيرين عبدالوهاب بأغنية "طيبة وجدعة"، كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور.
قام أيضًا بتلحين أغنية "فيها وفيها" للمطربة التونسية لطيفة، كلمات شادي نور.
وتعاون مع الفنانة ساندي بأغنية "حلوة جدًا".
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