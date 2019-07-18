تامر حسين يشارك بـ 4 أغنيات في الألبوم الجديد لفريق "واما"

أعلن الشاعر تامر حسين عن مشاركته الكتابية في ألبوم فريق واما الجديد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". علق تامر على مشاركته قائلاً:"مشارك في ألبوم واما بـ 4 أغاني". يذكر أن آخر الأعمال الكتابية لتامر كانت من خلال أغنية "انشالله" للفنانة كارول سماحة، والتي لحنها إسلام زكي، والتوزيع لعادل حقي، والتي طرحت مؤخراً على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من 200 ألف مشاهدة. "انشالله" للفنانة كارول سماحة، والتي لحنها إسلام زكي، والتوزيع لعادل حقي، والتي طرحت مؤخراً على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من 200 ألف مشاهدة.

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