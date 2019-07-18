مى ابراهيم تُفاجئ الجمهور بحفل زفافها

من دون إعلان مسبق بموعد الحفل، وبعد أن أعلنت منذ أشهر عن فسخ خطبتها، فاجأت الإذاعية مى إبراهيم، جمهورها بخبر زفافها على "حب عمرها" عمر ياسر، عبر حساباتها الشخصية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي. عمرها" عمر ياسر، عبر حساباتها الشخصية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي. مى ابراهيم قالت عن زوجها "عمر ياسر جعلنى أؤمن بـ"الأفلام الهندى"، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يشبهونها بـ"السندريلا". يشار إلى أن الإذاعية مى إبراهيم، أقامت حفل زفافها مساء الأربعاء فى أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائها.

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