محمد صبحى ينعى الفنان الراحل شوقي طنطاوي

نشر الفنان محمد صبحى صورة للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينعيه بها بعد رحيله.

علق عليها صبحى قائلاً: "البقاء لله رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عامًا واليوم، بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي

ومساعدي.. رحلت وتركتني .. أنت الذي جئت لي تلميذًا في ثانوي عام ١٩٦٩ لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتي الآن .. خمسون عامًا مضت .. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصًا وفيًّا كنت لآخر لحظة رجلًا .. كنت فنانا ملتزما وأب صالح لأسرتك .. صديقي الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلي الناس .. ستظل مثلا عظيمًا أثرت في حياتي وفني أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل .. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان .. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا".