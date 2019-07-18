تخطى كليب "إنساى" للفنانين محمد رمضان، وسعد لمجرد، مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحه على موقعالفيديوهات "يوتيوب".
يشار إلى أن آخر أعمال "رمضان"، أغنية "بابا"، والأغنية من كلماتخالد بدران، وألحان وتوزيع رامى المصرى، وإخراج أحمد عبدالواحد.
أما آخر أعمال "لمجرد"، أغنية "نجيبك نجيبك"، كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، توزيع دى جى فان.
كانت هذه تفاصيل خبر "إنساي" رمضان ولمجرد تتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.