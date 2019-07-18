"إنساي" رمضان ولمجرد تتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

تخطى كليب "إنساى" للفنانين محمد رمضان، وسعد لمجرد، مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحه على موقع

الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلى أن آخر أعمال "رمضان"، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات

خالد بدران، وألحان وتوزيع رامى المصرى، وإخراج أحمد عبدالواحد.

أما آخر أعمال "لمجرد"، أغنية "نجيبك نجيبك"، كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، توزيع دى جى فان.