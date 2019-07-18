ورحل ” مطاوع فتيس ” .. وفاة الفنان المصري شوقي طنطاوي

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 12:51 مساءً - أعلن الفنان ” محمد صبحي ” صباح اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة الفنان ” شوقي طنطاوي ” عن عمر يناهز 66 عاما .

وكتب محمد صبحي نعيا للفنان الراحل وقال في كلمات مؤثرة : ” رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار ٥٠ عاما واليوم بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك .. تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي ” .

وتابع : ” رحلت وتركتني .. أنت الذي جئت لي تلميذا في ثانوي عام ١٩٦٩ لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن .. خمسون عاما مضت .. كنت فيها الصديق الوفي والسند ، لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا .. كنت فنانا ملتزما وأبا صالحا لأسرتك .

وختم محمد صبحي كلماته قائلا : ” صديقي الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلى الناس .. ستظل مثلا عظيما أثرت في حياتي وفني أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل .. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان .. وستظل في قلبي من قلبي كما قلتها لك مرارا ” .

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وبدأ شوقي طنطاوي مشواره الفني في منتصف الثمانينيات ، وهو ممثل مسرحي وتليفزيوني وأحد أفراد فرقة الفنان محمد صبحي المسرحية كما شاركه في كل أعماله سواء التليفزيوينة أوالمسرحية .

وفي مطلع الألفية الثانية عمل مساعدا للإخراج في التليفزيون .

واشتهر بشخصية ” مطاوع فتيس ” في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه السبعة .