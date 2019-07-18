فن ومشاهير

الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 12:51 مساءً - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم على زوجة خليجية وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية .. وذلك بسبب إدانتها في قضية الإطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به .

وجاء ذلك على إثر الدعوى المرفوعة من زوجها عليها بعد أن تقدم الزوج ببلاغا إلى النيابة العامة ضد زوجته يتهمها فيه بنقل صور ورسائل نصية من هاتفه إلى هاتفها ” بدون إذنه ” .

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد الشكوك التي راودتها حول وجود علاقة لزوجها مع امرأة أخرى نتيجة لانشغال زوجها الدائم بالهاتف .

وإنها قامت بذلك بدافع الحفاظ على حياتها الأسرية .

Advertisements

وأكد محامي المتهمة أنها تعرضت للإكراه والضرر خلال الحياة الزوجية خاصة وأن الزوج هو من أعطى هاتفه لزوجته لتكتشف المحادثات المسجلة في الهاتف بين زوجها مع إحدى الفتيات إلى جانب صور تعبيرية تكشف مدى العلاقة بينهما .

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا