شاعر يسأل أصالة كيف تمنع صوتها عن الناس!

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة أصالة عبر صفحته على "فيسبوك" واتهمها بأنها تمنع صوتها عن الناس لأرباح مادية، كاتباً: "أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين؟! هو ده الفن؟ هل محمد عبد الوهاب والا بليغ حمدي أوغيرهم من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟، وأغرب حاجة بشوفها إن في بعض الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبي".

وذلك بعدما قامت صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، بحظر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، لأغنية "اتهمتك" التي كتب لها كلماتها قبل سنوات وطرحتها ضمن ألبوم "يا مجنون" عام 1999. وأضاف": "صفحة أصالة قفلت صوتها وده قمة قلة الوعي والاحترام والطمع، دي أغاني بيكسبوا منها بقالهم سنين عايزين إيه تاني؟ بالرغم إنهم لا يملكون حقوق كتير زي" فيسبوك ويوتيوب" لأن ماكانش وقتها الحقوق دي موجودة، ولكن مطربة بتمنع صوتها إنه يوصل للناس، وبأمانة شرف لناس كتير إني بشير أعمالي معاهم هنا ليكم".

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وأردف مؤكداً أنه لا يكسب أي عائد مادي من مشاركة الأغنية غير أن العائد أدبي وفني موضحاً أنه أراد تعريف الناس على أعماله ولكن بعض الأشخاص والشركات تمنع حتى الفن. وختم: "أشكر كل الناس اللي طلعت محترمة بجد وكانت بتسهل وتساعد إن أعمالى تبقى على صفحتي لأن ناس كتير مايعرفوش غير جزء بسيط من أعمالي. وكنت أتمنى أكمل ولكن النفوس والفلوس وحشه وأعتذرلكم عن عدم الإستمرار وخلينا ف الجديد وإن شاء الله خير"