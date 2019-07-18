نتفليكس تقدِّم الجزء الثالث من "البروفسور"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شبكة Netflix عن طرح ثمانية حلقات جديدة من مسلسل "البروفيسور" يوم غد الجمعة 19 يوليو الجاري. حيث سيتم إطلاق الجزء الثالث منه عالمياً وحصرياً

ويعتبر مسلسل La Casa De Papel، والمعروف محليًا باسم "البروفيسور" من أكثر المسلسلات شعبية لدى Netflix في منطقة الشرق الأوسط. فهو يستمر منذ إطلاقه في العام 2017 كعمل درامي إسباني مثير ينال إعجاب المشاهدين المهتمين بمزيد حلقاته الشيقة لمعرفة المزيد عن عصابة البروفيسور التي تحولت إلى عائلة محبوبة مع مرور الحلقات.

ومع بدء أحداث الجزء الثالث من المسلسل سنرى أفراد العصابة في أماكن مختلفة من العالم وهم يستمتعون بحريتهم في جزر رائعة الجمال محيطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة. ولكن بعد أشهر من الحرية، يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد في محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها: القيام بعملية سطو.

وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، حيث سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيدًا، ولكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجومًا حقيقيًا على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.

هذا وتنضم إلى العائلة وجوه جديدة بينهم هوفيك كوشكريان الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمري بدور أليشيا كما تنضم إلى العصابة في دور لشبونة إيتزيار إيتونو والتي لعبت دور راكيل في الجزئين الأول والثاني.

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