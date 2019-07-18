شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام" تامر عاشور تقترب من الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور من الوصول إلى 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" فى 4 مارس الماضى، ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسي.

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من ناحية أخرى، يستعد تامر لإحياء حفل غنائى يوم 29 يوليو الجارى على المسرح الروماني بالإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية.

وطرح تامر عاشور ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".