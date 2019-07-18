شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان شوقى طنطاوى، أحد أعضاء فرقة الفنان محمد صبحى المسرحية، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونعى النجم محمد صبحى الفنان شوقى طنطاوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا، "البقاء لله رحل شوقى طنطاوى أكثر المخلصين على مدار 50 عاما واليوم".

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وقال محمد صبحى، عن بداية شوقى طنطاوى، "بكل أسى وحزن عميق أعزى نفسي وأسرتك وجمهورك.. تلميذى وأخى وصديقى وزميلى ومساعدى.. رحلت وتركتنى.. أنت الذى جئت لى تلميذا فى ثانوى عام 1969 لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتي الان".

وأضاف صبحى، "خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفى والسند، لم أجد فى رحلتي مثلك مخلصا وفيا، كنت لآخر لحظة رجلا.. كنت فنانا ملتزما وآب صالح لأسرتك .. صديقي الحبيب افتقدتك ولا اعلم كيف سيكون حالي عندما افقد أغلي الناس .. ستظل مثلا عظيما اثرت في حياتي وفني انت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل .. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان .. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا".