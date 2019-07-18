كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 11:40 صباحاً - أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إحياء المطربة الأمريكية نجمة البوب ” جانيت جاكسون ” حفلا غنائيا في مدينة جدة ضمن حفلات ” موسم جدة ” .
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتذار المغنية ” نيكي ميناج ” عن إحياء حفل هناك بعد حملة انتقادات واسعة لطبيعة المغنية الجريئة في ملابسها ومواقفها وألفاظها .
وبالإضافة إلى جانيت جاكسون يأتي أيضا للمشاركة في الحفل المغني البريطاني ” ليام باين ” وال دي جي الأمريكي ” ستيف أوكي ” ومغني الراب الشهير ” 50 سنت ” .
وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفل الخميس ولكنها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة وعدلت عن المشاركة في مهرجان موسم جدة بسبب دعمها لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار ” نيكي ميناج ” عن حفل موسم جدة .. تعرف على الفنانة البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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