اليوم .. النظر في دعوى سحب النياشين والأوسمة من ” محمد مرسي “

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 11:40 صباحاً - تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمصر برئاسة المستشار ” يسري الشيخ ” نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المصري السابق محمد مرسي .

ويأتي ذلك على خلفية الدعوى المقامة من المحامي ” أشرف فرحات ” والتي يطلب فيها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي لإنعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة .. فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأوسمة وأنواط في الدولة .

وأضاف إنه غير جدير بالحصول على هذا الكم من الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وصادر بحقه أحكام جنائية .