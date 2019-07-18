أصالة تنفذ طلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 11:40 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ صورة على صفحتها مع ابنتها شام الا ان هذه الصورة كانت مختلفة عن ما تعودت أصالة على نشره في السابق فقد تخلت عن الفلتر لأول مرة منذ فترة وذلك بطلب من ابنتها شام لانها لا تحب الا الصور الطبيعية.

وعلقت أصالة على الصورة وقالت: “شامتي والحمد لله ما بتّحبّ الفلتر وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر، وأنا للأسف تعوّدت عيني على الصور مع أصحابي أوّ محبّيني بفلاتر كتيرة، إنّما بشوف أصدق الصور وأطّيبها هيّي الّلي بتحبها شاميتي فا جرح صغير بجبيني مابيضرّ، وميكبّ مو حلو متل العادة، كمان مو مشكلة”. مضيفة “المهمّ الصّورة حقيقيّة والحبّ كبير، وشامتي بحلاوة الشّام أحلى طبيعة ربّ العالمين خلقها، شامي وطني.. شامي الطّبيعة السّاحرة الّلي ما حدا غيّر بملامحها وبتمنّى تضلّها مع الطّبيعة توأم”.