شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الهندي ريشي كابور يطمئن جمهوره بعد إصابته بالسرطان والان مع التفاصيل

أكد الممثل الهندي ريشي كابور الذي يعالج من السرطان في نيويورك، منذ سبتمبر/أيلول 2018، أن المرض أصبح خاملا الآن ولكنه ما زال يخضع للعلاج.

ونقل موقع "بوليوود لايف"، عن كابور، 66 عاما، قوله: "أستطيع أن أؤكد للجميع أن السرطان أصبح خاملا، أحتاج فقط لبضعة أسابيع قبل أن أعود للهند".

وأضاف: "عندما توجهت لنيويورك أول مرة، الجميع كان قلقا بشأني، تم اكتشاف المرض وكنت أصور فيلما في دلهي وطُلب مني أن أصبغ شعري باللون الأبيض، كما طُلب مني أن أتوجه للمستشفى، وعندما ذهبت لنيويورك كان شعري ما زال باللون الأبيض، لذلك انتشرت شائعات أنني لست على ما يرام وأنا شعري تحول لونه للأبيض بين ليلة وضحاها؛ لذلك حينما يأتي أي من أصدقائي لرؤيتي، كانوا ينشرون صورا معي لكي يرى الأشخاص ما الذي يبدو عليه شكلي".

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وأوضح: "صحتي بدأت تتحسن أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، فقدت 26 كيلوجراما من وزني ولم تكن لدي شهية لتناول الطعام خلال أول 4 أشهر من بدء العلاج، ولكن الآن اكتسبت 7 إلى 8 كيلوجرامات".

وأكمل: "ما زال أمامي علاج واحد وأكون قد أكملت العلاج، المشكلة ليست في العلاج ولكن في فترة 6 أسابيع بين كل علاج؛ حيث أقوم في هذه الفترة بتناول الأكل والتسوق ومشاهدة الأفلام".

وأضاف: "كنت أفضّل فعل ذلك في بلادي وليس هنا في نيويورك، لقد مرت 9 أشهر و16 يوما، أنا أعد الأيام التي ابتعدت فيها عن بلدي".

وأوضح ريشي أنه يتعين عليه البقاء في نيويورك لمدة 11 شهرا، لذلك فإنه لن يعود للهند قبل نهاية أغسطس/آب 2019.