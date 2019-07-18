استمتع بأفلامك المُفضّلة في دبي أوبرا

متابعة بتجــــــــــرد: ينطلق مهرجان “دبي أوبرا للأفلام” ابتداءً من يوم 15 أكتوبر المقبل ويستمر حتى يوم 30 من الشهر عينه.

وسيكون عشّاق “ديزني” من كافة الأعمار على موعد مع مغامرة رائعة في دبي أوبرا تحت شعار “استعد ذكرياتك مع أروع الأفلام والرسوم المتحركة الكلاسيكيّة في مهرجان دبي أوبرا للأفلام”.

ويعتبر المهرجان رحلة خياليّة إلى عالم ديزني، فيمنح الأهل فرصة تعريف أطفالهم إلى أفلامهم المفضّلة مثل “هاني”، و”أي شرانك ذا كيدز”، و”ذا ليتل مرميد”، و”هوكوس بوكوس”، و”ذا ترامب”. ويتضمّن المهرجان أيضًا أفلامًا حديثة مثل “موانا”، و”مونسترز يونيفرسيتي” و”هاي سكول ميوزيكال 3″ وغيرها.

لا شكّ أن هذا المهرجان يشكّل الفرصة الأمثل لعشّاق ديزني ليغنوا أغانيهم المفضّلة ويشاهدوا القصص الرائعة معًا، حيث تساهم التقنيات الصوتيّة المتطوّرة في “دبي أوبرا” في تقديم تجربة مُميّزة لا مثيل لها.