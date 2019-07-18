شائعة مغرضة تطارد حسين الجسمي

متابعة بتجــــــــــرد: في الساعات الماضية، تداولت مواقع إلكترونية خبرًا كاذبًا حول وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، فسارع محبّوه إلى نفي هذه الشائعة المُغرضة.

بدوره، نشر حسين الجسمي عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام آية قرآنية ردّ فيها على الشائعة الّتي طالته بالقول “الله خير الحافظين”.

وشارك حسين الجسمي متابعيه بمقتطفات من حفله الأخير في المغرب، وكتب “ديما ديما ديما.. حبنا للمغرب ديما.. والله شاهد علينا.. وسيدنا هو اللي بغينا.. عاش المغرب وعاش محمد السادس”.