نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على رسام يكشف الوجة الآخر لأميرات ديزني في الحياة الواقعية مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرضت أميرات ديزني لكثير من الانتقادات؛ باعتبارهن نموذجا للجمال الذي لا يمكن تحقيقه في الواقع، لكن الرسام “إنديكا موكسين”، من جاكرتا، خلق صورا أكثر واقعية لكل من آرييل، سندريلا، بوكاهونتاس، سنو وايت وغيرهن، لتأتي النتائج مسلية وطريفة.

نشر “إنديكا” نتاج عمله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور “إنستقرام” والذي يحظى بأكثر من 225 ألف متابع، وشارك رسومه التي توثق سندريلا وهي تبكي بكاء حقيقيا في حضن العرابة الجنية، وذلك يتمثل في أن يتلطخ أحمر شفاهها كما تسبب الماسكارا علامات سوداء حول عينها.

شارك أيضًا رسمة لسندريلا تظهر بشكل غريب كأغلب الأشخاص الواقعيين وهي تستخدم تطبيق FaceTime، أحد تطبيقات أبل لتقنية الاتصال بالفيديو والصوت من شخص لآخر.

في الوقت نفسه، تظهر سنو وايت وهي مستيقظة لتوها من نومها بعد تناولها التفاحة المسمومة مع تثاؤب قبيح، بعد أن قبلها أميرها.

Advertisements

كما دمج الرسام حياة شخصيات ديزني بأحداث الحياة الحقيقية، على سبيل المثال تظهر زوجة أم سندريلا الشريرة، مع ملكة الشر غريمة سنو وايت، مع مالفيسنت وهما يجلسان في الصفوف الأمامية في أسبوع الموضة.

لاقت تصورات “إنديكا” رواجا كبيرا بين مستخدمي إنستقرام، حيث كتب أحدهم: “أحب رسوماتك، تجعلني أبتسم وأضحك في كل مرة”، وقال آخر مازحا: “الآن يمكنني القول إني أشبه سندريلا بالفعل”، وعلق آخر: “واقعي بطريقة مؤلمة”.

وقال آخرون إن إنستقرام المشهور بتحرير وتعديل الصور، هو المكان الأنسب والمثالي بالفعل لعرض صور أكثر واقعية لأميرات ديزني.