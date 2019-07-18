رحلة ملايين “استشبهت فيكي” لـ وائل كفوري مستمرة

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني وائل كفوري حصد نجاح أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية. وحقق فيديو الأغنية أكثر من أربعة ملايين مشاهدة في أقل من شهر على إتاحة عرضه عبر قناة وائل كفوري على موقع “يوتيوب”. هذا وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، أمّا الكليب فيحمل توقيع عبدالله غانم وتم تنفيذه وطرحه بإشراف شركة and Beyond من إنتاج وائل كفوري الخاص. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “استشبهت فيكي”:

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