متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مجلة “identity” العالمية عن اعتزام الفنانة دنيا سمير غانم إحياء حفل ختام دورة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل قبل المباراة النهائية بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة صورة لـ دنيا سمير غانم، وعلقت عليها قائلة: “دنيا سوف تقدم أغنية جديدة بحفل ختام أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعنوان “أدينا النهاردة”.
يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣” والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تختتم أمم إفريقيا بهذه الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.