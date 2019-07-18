دنيا سمير غانم تختتم أمم إفريقيا بهذه الأغنية

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مجلة “identity” العالمية عن اعتزام الفنانة دنيا سمير غانم إحياء حفل ختام دورة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل قبل المباراة النهائية بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة صورة لـ دنيا سمير غانم، وعلقت عليها قائلة: “دنيا سوف تقدم أغنية جديدة بحفل ختام أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعنوان “أدينا النهاردة”.

يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣” والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.