"موسم جدة" يستقبل جانيت جاكسون ونجوم عالميين

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""الخليج 365"" من بيروت: تُحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغنّي الراب فيفتي سنت حفلاً في السعودية في إطار مهرجان فنّي تستضيفه مدينة جدّة، بحسب ما أعلن المنظمون، وذلك بعد أن ألغت مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.



وأعلن منظمو "موسم جدة" في تغريدةٍ عبر "تويتر" أنّ "أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي". وأضافوا في تغريدةٍ أخرى أن جانيت جاكسون ستأتي أيضاً للمشاركة في حفل جدة الموسيقي. علماً أن المغنّي البريطاني ليام باين والـ"دي جاي" الأميركي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان المقام في المدينة المطلّة على البحر الأحمر. مع التذكير بأن هيئة الترفيه في "المملكة" أعلنت عن خطط لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

وفيما تشير التغريدات إلى حفل الفنان كاظم الساهر مساء اليوم، تابع المنظمون بمزيدٍ من الأخبار عن مشاركة نجوم عالميين نستعرض بعضها فيما يلي:

