شكرا لقرائتكم خبر عن "جعلنى أؤمن بالأفلام الهندى".. الإذاعية مى إبراهيم تفاجئ الجميع بزفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الإذاعية مى إبراهيم جمهورها ومتابعيها، أمس الأربعاء، بخبر زفافها، دون إعلان مسبق بموعد الحفل، حيث إنها منذ عدة أشهر أعلنت فسخ خطبتها لتعود أمس، الأربعاء وتفاجئ الجميع بزفافها مع حب عمرها، خاصة أن قصتها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر المدونون صورا من حفل زفافها ومدى سعادتها وإطلالتها التى شبهوها بـ"السندريلا".

ونشرت مى إبراهيم صورة بفستان الزفاف عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت برفقة العريس عمر ياسر وعلقت على الصورة قائلة، "لقد جعلنى أؤمن بالأفلام الهندى"، كما نشر العريس عمر ياسر صورة لهما، وعلق عليها قائلا، "رجعت لمطرحها"، كما شارك المصور حسام عاطف الشهير بـ"أنتيكا" صورا من الفرح وجلسة التصوير لهما.

واحتفلت مى إبراهيم، أمس الأربعاء، بحفل زفافها فى أحد الفنادق بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من أصدقائها منهم الفنان عمر وهبة والمذيع مروان يونس والمذيع وائل منصور، وأحيا الحفل الفنان رامى جمال.













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بوست مى إبراهيم بوست مى إبراهيم