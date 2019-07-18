شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: أول أغسطس بداية بروفات الموسم الأخير لـ"مسرح مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد أنور؛ نجم مسرح مصر ؛ أنه سيبدأ بروفات عروضه بمسرح مصر فى الأول من شهر أغسطس المقبل تمهيدا لعرض المسرحية أول أيام عيد الأضحى المقبل.

أضاف" هذا هو الموسم الأخير لمسرح مصر بعد أن قدمنا 120 مسرحية خلال 7 سنوات؛ وسيشهد الموسم الأخير تقديمنا لعشرة عروض فقط ".

وعن شائعات طلبه الظهور فى عدد معين من العروض قال" هذا الكلام عارى تماما من الصحة ؛ لم أطلب ذلك أبدا ولا أحد من أعضاء الفرقة طلب ذلك..فكلنا سنعمل فى جميع العروض.

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مسرح مصر يقوم ببطولته النجم أشرف عبد الباقى ونجوم الفرقه، ومنهم محمد أنور وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدى الميرغنى.

يذكر أن أخر أعمال أنور كان فى رمضان الماضى حيث ظهر فى مسلسلى " البرنسيسه بيسه" و" "طلقة حظ" وحقق خلالهما نجاحا كبيرا.

مسلسل "البرنسيسه بيسه" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

أما مسلسل " طلقة حظ"" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.