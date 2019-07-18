شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة و أحمد عدوية ودياب فى حفل غنائى واحد بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد عدوية للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب أحمد شيبة ودياب، غدا الجمعة في الساحل الشمالى.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

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يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا"، وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضى.