شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة و أحمد عدوية ودياب فى حفل غنائى واحد بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد عدوية للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب أحمد شيبة ودياب، غدا الجمعة في الساحل الشمالى.
من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.
يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا"، وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شيبة و أحمد عدوية ودياب فى حفل غنائى واحد بالساحل الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.