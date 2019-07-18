تراند اليوم : بسبب خسوف القمر.. تأجيل حفل "كاظم الساهر" بالسعودية...

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته أمس في مدينة جدة السعودية بسبب "خسوف القمر".

وقال كاظم في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن الحفل تأجل لمدة يوم واحد فقط، على أن يقام مساء اليوم.

وأضاف: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو وذلك بسبب خسوف القمر.. نشكر تعاونكم".

ونشر "الساهر" صورة من بيان تم إصداره من قِبل إدارة مهرجان جدة، والذي أعلن عن إيقاف جميع الأنشطة الفنية في هذا اليوم استناداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره".

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت السعودية سلسلة قرارات ظهر فيها ملامح تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة حفلات غنائية.

كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

