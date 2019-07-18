محمد رمضان وسعد لمجرد يطرحان كليب أغنيتهما الجديدة ” إنساي “

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 09:49 صباحاً - طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” والمطرب المغربي ” سعد لمجرد ” مساء أمس الأربعاء فيديو كليب الأغنية التي تجمعهما بعنوان ” إنساي ” في أول مشاركة لهما في ديو غنائي .

وتم طرح الأغنية على قناة محمد رمضان عبر موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .

أغنية ” إنساي ” من كلمات وألحان سعد لمجرد .. ومن إخراج حسام الحسيني .. وتم تصويرها في فرنسا وتكلفت حوالي نصف مليون دولار .

ويغني ” سعد ” باللهجة المغربية فيما يغني ” رمضان ” باللهجة المصرية .

وتدور أحداث الأغنية حول ظهور محمد رمضان وهو يعمل ك ” شيف ” في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص أخر .

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وتتحول حياة رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا ولكنه يرفض كل محاولاتها .