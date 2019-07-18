شاهد .. أمريكي وزوجته يدخلان الإسلام على يد مواطن سعودي

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 09:49 صباحاً - وثق مقطع فيديو تداوله رواد موقع ” تويتر ” اعتناق رجل أمريكي وزوجته الدين الإسلامي على يد مواطن سعودي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويسكن بجوارهما . حيث ظهر في الفيديو المواطن السعودي وهو يقوم بتلقين جاره الأمريكي وزوجته الشهادتين لدخول الإسلام وهما يرددان ورائه . وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع . وأشادوا بحسن أخلاق المواطن السعودي ومعاملته لهم التي ساهمت في دخولهما الإسلام .

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