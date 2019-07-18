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نانسي عجرم مبهرة في أحدث جلساتها التصويرية

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Jul 18, 2019

فاجأت النجمة المتألقة نانسي عجرم متابعيها على موقع انستغرام بصور مبهرة ومميزة نشرتها بعض خضوعها لجسلة تصوير جديدة.

وظهرت “عجرم” بالصور كلوحة فنية ربيعيّة، بعد إن وضع مصور المشاهير شربل بومنصور خبرته في هذا المجال، لتظهر نانسي رائعة ان لناحية الملابس والشعر الطويل الجذاب والمكياج الترابي الخفيف الذي برز جمالها، بالإضافة الى الالوان التي أتت متناسقة مع كل اللوحة الفاتنة.

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أبهرت نانسي الجمهور في هذا اللوك، حيث تلقت على الصور المديح من خلال الآلاف من الرسائل ما بين تعليق واعجاب

نشير ان نانسي عجرم كانت قد احيت حفلاً غنائياً ليلة السبت الفائت على مسرح فندق الميريت رويال بريميوم في قبرص التركية تكللت بالنجاح الكبير.

الجدير بالذكر ان “عجرم” ستطل يوم السبت المقبل في ٢٠ تموز ٢٠١٩ على مسرح مهرجان جرش حيث ستشعل المكان بأجمل وأجدد أغنياتها.

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