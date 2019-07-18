شكرا لقرائتكم خبر عن "واما" ورامى صبرى وكريم محسن يوزعون أغانيهم فى ألبوماتهم الجديدة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه حاليا بعض المطربين فى ألبوماتهم الجديدة 2019، إلى توزيع أغنيات لهم، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” لكم أبرز المطربين الذين يشاركون بالتوزيع داخل ألبوماتهم فى صيف 2019.

رامى صبرى:

يستعد رامى لطرح أغنيتن جديدة من توزيع داخل ألبومه الغنائى الجديد، الألبوم والتى تحمل اسم الألبوم وهى "فارق معاك" من كلمات أحمد على موسى،ألحان وتوزيع رامى صبرى، والثانية تحمل اسم "عجبى عليك يا زمن" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن.

فريق WAMA:

يضع فريق WAMA المكون من أحمد فهمى ونادر حمدى وأحمد الشامى ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد، بالإضافة إلى أن أغلب أغانى الفريق قام بتوزيعها نادر حمدى.

كريم محسن :

يخوض المطرب كريم محسن ثانى تجاربه فى مجال توزيع الأغانى عبر ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث وزع الأغنية التى تحمل اسم الألبوم، والتى لم يعلن عن اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحانه.