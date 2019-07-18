خاص بالفيديو- محمد عساف: لهذا تفوّقت على يعقوب شاهين وحازم شريف..وعن دنيا بطمة "خلص بكفي"

ميرنا وليد - بيروت - منذ بداية مسيرته الفنية وتحديداً بعد فوزه بلقب "آراب أيدول" بموسمه الأول، إستطاع الفنان ​محمد عساف​أن يحقق شهرة واسعة عند الجمهور وأن يصبح من أهم النجوم الشباب في فترة زمنية قصيرة توّجت بفوزه عام 2014 بجائزة "​موريكس دور​" كنجم الغناء العربي الجديد ووقوفه على أهم المسارح الغنائية كمهرجاني موازين وجرش إضافة إلى ​مهرجانات بعلبك الدولية​ التي تفصلنا عنها أيام.

مقابلة خاصة أجريناها مع الفنان محمد عساف تحدثنا فيها عن وقوفه على مسرح بعلبك، إضافة إلى الكثير من المواضيع الأخرى التي تتعلق به وقد أثارت جدلاً، منها فسخ خطوبته من الإعلامية ​لينا قيشاوي​، وهل عقليته شرقية؟ إضافة إلى خلافه مع الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وهجومها الجديد عليه.

كما توقفنا عند رأيه حول ما يجري من إحتجاجات وإعتراضات على قرار وزارة العمل اللبنانية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأسئلة سريعة عن برامج المواهب ومن يفضل إن كان في "ذا فويس" بين الفنانين ​أحلام​ وشيرين و​عاصي الحلاني​ و​صابر الرباعي​؟

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تابعوا تفاصيل هذه المقابلة في الفيديو المرفق.