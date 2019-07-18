موجز "الفن": أحمد السعدني يرتدي الحفاض.. وهذا ما قام به معجب بـ سيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بالصورة- معجب يفرح قلب سيرين عبد النور.. ما فعله سيبقى مدى حياته! أحمد السعدني يعود طفلاً ويرتدي "حفاضاً"- بالصورة خاص بالفيديو- مشاهد حصرية لـ"الفن" من كواليس "رصيف الغربا" زوج ملكة جمال يدلّك قدميها ويقبلهما- بالفيديو خاص بالفيديو- مي حريري: عائلة ملحم بركات لم تعطِ إبني حقه وزوجي خانني وخطف إبنتي مي العيدان تهاجم نجم "ستار أكاديمي" المزيد المزيد

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