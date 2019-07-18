«خسوف القمر» يؤجل حفل كاظم الساهر في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر تأجل حفله الغنائي، والذي كان من المقرر إقامته في السعودية يوم الأربعاء 17 يوليو، وذلك بسبب خسوف القمر.

الحفل تم تأجيله يوم واحد فقط، على أن يقام يوم الخميس 18 يوليو، ونشر الساهر شر صورة من بيان تم إصداره من قبل إدارة مهرجان جدة، والذي أعلن عن إيقاف جميع الأنشطة الفنية في هذا اليوم استنادا لحديث الرسول محمد: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره “.

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الفنان العراقي علق، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو و ذلك بسبب خسوف القمر.نشكر تعاونكم”.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان “متمردة”، وهي من ألحانه وكلمات كريم العراقى وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبرموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.