هذا ما حققته “أنا اتعودت” لـ هايدي موسى

Jul 18, 2019
“مليون مشاهدة الحمدلله”، بهذه العبارة عبّرت الفنانة المصرية الشابة هايدي موسى، عن فرحتها بتخطي كليب أغنيتها الجديدة “أنا اتعودت” حاجز المليون مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للعمل “لايف ستايلز ستوديوز”.
وفورًا بدأت تعليقات المتابعين المباركة لـ هايدي على الأغنية، حيث تمنى لها الجمهور المزيد من النجاح والتألق.
كليب “أنا اتعودت” حمل توقيع المخرجة المبدعة هيفا الفقيه، التي ترجمت كلمات الأغنية التي تحكي قصة فراق بين حبيبين الى كادرات تفيض بالمشاعر والاحاسيس ضمن قصة درامية ملفتة.
الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.
ويعتبر هذا التعاون هو الاول بين هايدي موسى وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تؤمن وتدعم المواهب المميزة والمتفوقة.
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