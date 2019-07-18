البحرينية حلا التُرك تحسم الضجّة على أنباء خطوبتها بعد صمت طويل

المنامة - لايف ستايل
بعد صمت طويل، خرجت الفنانة البحرينية الشابة المُثيرة للجدل، حلا الترك لتعلق أخيرًا على أنباء خطوبتها، التي تحولت إلى هاشتاغ "#خطوبة_حلا_الترك"، في تويتر وأحدثت صدى واسعًا تفاعل معه الآلاف من الجمهور.
حلا الترك، ابنة زوج الفنانة المغربية دُنيا بطمة، نشرت في إنستغرام، توضيحًا بشأن أنباء خطوبتها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، قائلة: "يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي.. لا انخطبت ولا شي".
ونشرت حلا بعدها منشورًا غامضًا، تحدثت خلاله عن ضرورة التصرف بإيجابية من أجل الوصول إلى القوة وعدم التخاذل والضعف.
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جدير بالذكر أنّ هاشتاغ "#خطوبة_حلا_الترك"، كان تصدّر قائمة "التريند" عبر تويتر، بالسعودية وتفاعل معه آلاف المُغردين الذين تساءلوا عن حقيقة الأمر في ظل صمت طويل من الفنانة الشابة، حتى خرجت وردّت أخيرًا.
وكان البعض اتهم نجم السوشال ميديا ريان جيلر بأنه استغل شائعة خطوبة حلا الترك لكي يلفت الأنظار إليه بأن زعم أنه لم يخطبها، قائلًا إنه هو العريس الذي تم ربط اسمه باسمها عند انطلاق الهاشتاغ؛ وهو ما دفع جمهورها لانتقاده.
وكانت وسائل إعلام أجنبية زعمت أن حلا الترك قد انتقلت للإقامة مع والدها محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة بعد أن أتمت الـ 18 عامًا وانتهت فترة الحضانة الخاصة بوالدتها منى السابر.
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