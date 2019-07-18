شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. مصطفى قمر يحيى حفلا غنائيا فى سيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019 ، يوم الجمعة المقبل، في سيدى عبد الرحمن، ومن المقرر أن يقدم مصطفى قمر خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والذى يضم 12 أغنية كاملة.

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من ناحية أخرى انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة والمكساج من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، تمهيدا لطرحه فى شهر أغسطس المقبل، ولم يستقرعلى الاسم النهائى له حتى الآن.

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمروعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة مختلفة عن ألبوماته السابقة.