بـ"جمبسوت" ملون.. نانسي عجرم أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت نانسي في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية "جمبسوت" ملون طويل. ونالت الصور إعجاب جمهورها. جدير بالذكر أن نانسي عجرم أحيت حفلاً غنائيًا في قبرص مؤخرًا، كما أعلنت عن استعداداتها لطرح أغنية جديدة ‏قريبًا، لم ‏تكشف عن تفاصيلها.

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