بالصور.. ريم البارودي بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت ريم في الصور بإطلالة ناعمة، ارتدت فستانًا أسود طويل، وعلقت: "هل هناك أجمل من كلمة (يا رب) كلما تنظر إلى مرآتك تراها وكلما نظر إليك أحد يرددها؟ فتمنحك طاقة إيجابية لك ولكل من هم حولك".

وتتواجد ريم في الغردقة لعرض مسرحيتها "جوازة مرتاحة"، ويشاركها الفنان أحمد صفوت، ومنة عرفة، وهشام إسماعيل. وهو عمل من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.​