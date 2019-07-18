بالدراجة.. سميرة سعيد كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت الديفا سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت سميرة في الصور بملابس كاجوال وإلى جانبها "دراجة"، وسط الطبيعة. يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر صدوره خلال صيف 2019.

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