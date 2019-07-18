شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة بـ عباءة باللون الاخضر!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 05:42 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص بطريقة مثيرة بعباءة باللون الأخضر مفتوحة من عند منطقة الصدر وعند قدميها. وكالعادة فقد تعرضت فيفي عبده لانتقاد من متابعيها رغم ان هذه النوعية من الفيديوهات التي تواظب على نشرها في الاونة الاخيرة تحظى بنسبة مشاهدة عالية.

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