بالصور| غادة عبدالرازق بفستان "أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت غادة في الصور بإطلالة جذابة وسط الطبيعة بجزر المالديف، مرتدية فستانًا "أوف شولدر". ونالت الصور إعجاب متابعيها. شاركت غادة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"، بطولة مجدي كامل، عايدة رياض، وولاء الشريف، ومن إخراج ياسمين أحمد.

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