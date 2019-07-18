حمادة إسماعيل يمازح الهضبة: "أمال لما يسمعوا الألبوم هيحصل ايه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر المنتج حمادة إسماعيل صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق إسماعيل على الصورة بقوله: "يعني يا عمرو تنزل بالبوستر تقلب الدنيا وتبقي تريند، أمال لما يسمعوا الألبوم هيحصل إيه، مبروك يا هضبة". يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح أمس الأربعاء بوستر ألبومه الجديد "أنا غير".​

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