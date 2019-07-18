أسرته أعجبت بـ"سوبر 30".. هريثيك روشان يلتقى نائب رئيس الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الهندي هريثيك روشان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صور جمعته بنائب رئيس الهند فنكيا نايدو.

وكتب هريثيك روشان، في تعليقه على الصور: "إنه لشرف لي أن أقابل فينكايا نايدو، نائب رئيس الهند، كانت محادثة مستنيرة وأفكاره تعكس حقًا عمق معرفته بما تعانيه الهند، شكرا لك على هذه الفرصة سيدي".

وأضاف هريثيك روشان: "كلمات التشجيع التي قالها تعني العالم بالنسبة لنا، ممتن للغاية لتلقي تعليقاته وملاحظات أسرته بأكملها وحبها لفيلمي، Super30".

Advertisements

"سوبر 30" فيلم سيرة ذاتية هندية من إنتاج عام 2019، للمخرج فيكاس باهل، ويحكي قصة حياة عالم الرياضيات أناند كومار وبرنامجه التعليمي Super 30.

الفيلم من بطولة هريثيك روشان بدور أناند كومار ومرونال ثاكور، وإخراج فيكاس باهل

​