فيديو| خالد الجندي يعزي الفنان رشوان توفيق: "لم أعلم بالوفاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: قدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التعازي للفنان رشوان توفيق في وفاة زوجته. وقال الجندي، أثناء تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المعروض على شاشة "DMC"، إنه لم يعلم بخبر الوفاة "ربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها ويرزقها الجنة". وشيعت جنازة زوجة الفنان رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة، فيما يقام العزاء اليوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية.

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