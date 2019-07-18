فيديو| تامر أمين مدافعًا عن العسيلي: "موقفه صح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

دافع الإعلامي تامر أمين، عن الفنان محمود العسيلي، في أزمته التي تعرض لها مؤخرًا بسبب فيديو، رفض فيه التقاط صورة مع أحد حضور حفلته.

وقال أمين، في برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة " النهار"، إنه يتفق مع موقف الفنان محمود العسيلي في عدم قبول طلب المعجب، وأنه يختلف معه فقط في أسلوب رفض طلب المعجب، مضيفًا: "موقف العسيلي صح".

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان محمود العسيلي، أمس، يظهر فيه يوجه حديثًا لأحد معجبيه الذي طلب منه التصوير، قائلاً: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا، جامد يعني"، وأوضح العسيلي أنه رفض طلبه كي لا يحدث تمييزًا بينه وبين حضور الحفل.