ريهام عبدالغفور: أؤمن بالحسد وأعتبر نفسي "طباخة شاطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

حلّت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج "عرب وود"، وتحدثت عن أعمالها الفنية وتطرقت في الحديث عن أمورها الشخصية. نعرض لكم في السطور التالية أبرز تصريحاتها:

- لا أهتم بالإكسسوار ولا ساعات اليد.

- لا أمتلك غير هاتف محمول واحد فقط ورقم ثابت لا يتغير.

- أؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم، وليس لأني أخاف على نفسي، ولكن أخاف على أولادي.

- أتمنى العمل مع النجمة الكبيرة يسرا ومنى زكي.

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- أحب معظم الأعمال شاركت فيها، وهي 46 عملاً، ولكن أتذكر منها "الرحلة"، و"الداعية"، وآخرها "زي الشمس".

- أنا طباخة شاطرة، وأجيد الوقوف في المطبخ وعمل أكلات كثيرة، وأحب من الأكل السي فود.

- لا أضع سن محدد للاعتزال، ولا أفكر في الأمر من الأساس.

- عائلتي سعدت جدًا بنجاح دوري في مسلسل "زي الشمس" وتقبلوا الدور والاختلاف.

- أتعاون مع عدد كبير من مصممين الأزياء خاصة المصممة دينا نصير لأنها صديقة المقربة.