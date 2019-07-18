ريهام عبدالغفور: أؤمن بالحسد وأعتبر نفسي "طباخة شاطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
حلّت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج "عرب وود"، وتحدثت عن أعمالها الفنية وتطرقت في الحديث عن أمورها الشخصية. نعرض لكم في السطور التالية أبرز تصريحاتها:
- لا أهتم بالإكسسوار ولا ساعات اليد.
- لا أمتلك غير هاتف محمول واحد فقط ورقم ثابت لا يتغير.
- أؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم، وليس لأني أخاف على نفسي، ولكن أخاف على أولادي.
- أتمنى العمل مع النجمة الكبيرة يسرا ومنى زكي.
- أحب معظم الأعمال شاركت فيها، وهي 46 عملاً، ولكن أتذكر منها "الرحلة"، و"الداعية"، وآخرها "زي الشمس".
- أنا طباخة شاطرة، وأجيد الوقوف في المطبخ وعمل أكلات كثيرة، وأحب من الأكل السي فود.
- لا أضع سن محدد للاعتزال، ولا أفكر في الأمر من الأساس.
- عائلتي سعدت جدًا بنجاح دوري في مسلسل "زي الشمس" وتقبلوا الدور والاختلاف.
- أتعاون مع عدد كبير من مصممين الأزياء خاصة المصممة دينا نصير لأنها صديقة المقربة.
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