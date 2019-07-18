نجم الكوميديا الهندي الشهير كونال كامرا يسعد جماهيره في عرضه الفكاهي في بوليوود باركس دبي

: أسعد نجم الكوميديا الأكثر شهرة في الهند كونال كامرا جماهيره المحتشدين أمام مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي، المنتزة الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، بفواصله الفكاهية المضحكة، والاستعراضات الترفيهية، في أول عرض له أقيم مؤخراً في دبي باركس آند ريزورتس.

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