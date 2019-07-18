شاهد.. هكذا احتفلت غادة عبدالرازق بعيد ميلادها في المالديف

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مقطع فيديو، عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها على “إنستجرام”، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ54. وظهرت غادة في الفيديو وبجانبها “تورتة” مكتوب عليها “happy birth day mamy”، واكتفت بوضع قلوب في تعليقها. وتقضي غادة خلال هذه الأيام فترة استجمام مع أسرتها بجزر المالديف. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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