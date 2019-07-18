شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وواتس آب وشوية فلوس.. وضعت نجوم الغناء فى أزمة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما تحدث مواقف على المسرح الغنائي تتسبب في زيادة شعبية النجم أو تقليص جماهيريته، فمنهم من يستخدم ذكائه ويحول الموقف لصالحه ويكسب رضا الجمهور وأخر ما يدفعه التسرع والعصبية لخسارة جمهوره.

ففي بعد الحفلات يسعي الجمهور لالتقاط الصور "سيلفي" مع نجومهم المفضلين أثناء غنائهم، فمنهم من يرفض ذلك ومنهم من يقبل بذلك تقديرا لجمهوره وكثيرا ما وقعت مشاكل بسبب ذلك ولعل أخر هذا الأزمات، هى أزمة الفنان محمود العسيلي مع فرد من جمهوره.

ولاقى محمود العسيلى، حملة هجوم واسعة ضده شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار فيديو وهو يرفض التقاط صورة سيلفي مع أحد المعجبين، بل زاد الأمر ووجه له كلمات جارحة أمام الجميع .

وقال العسيلي للمعجب الذى أراد التقاط معه صورة "حضرتك معاك واسطة أو حاجة؟ جامد جدا يعني".

تابع: " بتحبني !! يعني هي الناس دي كلها بتكرهني مثلا ؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك .. مش لازم اتصور مع كل الناس دي صح كده ولا ايه ".

العسيلي لم يكن الوحيد الذي حدثت معه تلك المشكلة.. ولكن تعرض فنانون أخرون لمواقف مشابهة:

تامر حسني

هذه المرة جاء موقف الإحراج بشكل مختلف نوعاً ما، حيث كان يغني النجم تامر حسني في حفل "هلا فبراير" بالكويت، وعندما لاحظ إحدى معجباته تركض إليه وتحاول الصعود للمسرح، قام بالجري بشكل كوميدي حتى لا تصل إليه، وفعل تامر ذلك تفادياً لعدم احتضانها له.

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فايا يونان

كانت فايا يونان تحيي حفلا غنائيا علي مسرح دمشق وتفاجأت باقتحام معجب لخشبة المسرح ؛ حيث استقبلته بابتسامة هادئة، ولكن حين حاول التقاط صورة سيلفي معها ، رفضت ووجهت وجهها بعيد عن الكاميرا.

وانقسم الجمهور بين مختلف مع فايا ومؤيد لها، حيث قارن البعض بينها وبين مطربات أخريات مثل كارول سماحة، التي قبلت يد إحدى المعجبات من قبل.

نجوى كرم

في نوفمبر عام 2014، ارتبط اسم المطربة اللبنانية نجوى كرم بموقف محرج مع أحد معجبيها، وذلك أثناء إحيائها حفلا غنائيا في مدينة سيدني الأسترالية، حيث ألقى المعجب مالاً عليها بينما كانت تغنّي، فتوقفت نجوى عن الغناء، وأحرجته قائله: "الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام عليك وعيب عليك اللي عم تعملوا".

ميريام فارس

تعرضت ميريام فارس لم قف محرج مع أحد معجبيها حيثة كانت تغني وهي ترتدي فستاناً مفتوحاً من الأسفل، حي فاجأت الجميع بتوجيه حديثها لأحد الحضور قائلة: "بتبص على إيه، بص لبكرة، أنا لابسة شورت".

المطرب السوداني محمد الأمين

فؤجي جمهور الفنان السوداني الكبير محمد الأمين بتوقفه عن الغناء على المسرح خلال حفله، وذلك بسبب ترديدهم للأغنية معه، بينما ارتسمت الدهشة على وجوه الكثيرين حيث قال الأمين لهم : (ماهو ياتغنوا انتو يا أغني أنا)، قبل ان يلتفت الى الفرقة الموسيقية ويطالبها بعدم إكمال الأغنية وهو ما عرض الحاضرين لإحراج.