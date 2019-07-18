فرقة "مايد إن بلاد" تغني بمهرجان نجوم الجناوة فى كازابلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة "مايد إن بلاد" للإطلالة على جمهورها المغربي عبر حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان نجوم الجناوة الدولي، مساء غدا الجمعة المقبل في ساحة الأمم المتحدة في كازابلانكا.
وتعد مايد أن بلاد من أبرز التجارب الغنائية فى ساحة الموسيقى البديلة المغربية، وانطلقت فى رحلتها من قلب الدار البيضاء منذ قرابة 12 سنة، وتقدم توليفة موسيقية متكاملة تعتمد بالأساس على الموسيقى المغاربية مع لمسات من الروك والريجى.
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