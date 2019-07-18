شاهد.. ايناس الدغيدي سعيدة بخلع الفنانات للحجاب: “الحمدلله ربنا فك الغمة”!

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:43 صباحاً - عبرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن سعادتها لخلع بعض الفنانات الحجاب خلال الفترة الاخيرة، وعودتهم للمجال الفني.
وقالت الدغيدي، في لقاء على هامش حضورها مهرجان أصيلة في المغرب: “أنا كان عندي وجهة نظر لما واجهت الفنانات وقلتلهم إن الفن لا يجب أن يتعامل بالمعاملة الدينية والأخلاقية”.
وأضافت الدغيدي: “النماذج التي يقدمها الفنانات هي نماذج موجودة في المجتمع، لا تنسب لهم بأي صفة”.
واستطردت: “الحمد لله ربنا فك الغمة عننا وعن الفنانات، وكلهم بيرجعوا دلوقتي”.
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